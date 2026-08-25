Czy pierwsze 15 minut w radomskiej strefie parkowania będzie darmowe? Trwają konsultacje w tej sprawie

Konsultacje społeczne w sprawie strefy płatnego parkowania są prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Drogowcy chcą spytać o wprowadzenie strefy na poszczególne ulice osiedlowe, wprowadzenie zasady, że pierwsze 15 minut jest darmowe czy obniżenia kosztów abonamentu dla mieszkańców.

Wypowiedzieć się można wypełniając ankietę online lub papierową. Wypełnioną ankietę można składać w Centrum Organizacji Pozarządowych (Rynek 15) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego (ulica Kilińskiego 30, pokój 19).

Zarzuty dla Huberta B.

Ja czytamy wyznaczono terminy spotkań konsultacyjnych w sprawie strefy płatnego parkowania:

25 sierpnia (wtorek), w godzinach 17:00-18:30 - Park Planty (w rejonie skrzyżowania z ulicą Broni); 27 sierpnia (czwartek), w godzinach 17:00-18:30 - parking przy Dworcu Głównym PKP (od strony ulicy Mazowieckiego); 2 września (środa), w godzinach 17:00-18:30 - filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ulica Kusocińskiego 13); 9 września (środa), w godzinach 17:00-18:30 - Centrum Organizacji Pozarządowych (Kamienica Deskurów, Rynek 15).