Darmowe przejazdy, profialtyka oraz konkursy z nagrodami. Jutro rusza kolejny tydzień Elektromobilności

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji już po raz 19. włącza się w w Tydzień Elektromobilności. Ju jutro między osiedlami Południe a Gołębiów będzie kursował specjalny darmowy autobus.

- W trakcie podróży, pasażerowie będą mogli spotkać zawodników klubów sportowych m.in. Radomiaka Radom, MOYA Radomka Radom, PIERROT Czarni Radom, Elmas-KPS APR Radom czy HydroTruck Radom, którzy będą rozdawać gadżety klubowe czy bilety na mecze. Nie zabraknie także partnerów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności, którzy także będą mieli dla Państwa prezenty - mówi Robert Faryna wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

To jednak nie koniec wydarzeń. W piątek, 18 września w godzinach 9-12. Wtedy to w Zespole Szkół Samochodowych zostanie zorganizowana konferencja naukowa "Elektromobilność w Nauce, Edukacji i Przemyśle". Dzień później będzie można zwiedzać radomską zajezdnię MPK. Uczestnicy będą mogli zobaczyć jak wygląda praca dyspozytorów oraz system śledzenia autobusów na żywo. w poniedziałek, 21 września odbędzie się dzień otwarty w radomskiej serwisowni. Wezmą w nim udział uczniowie m.in. Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego o profilu kolejowym. Będzie to dla nich okazja do zwiedzenia zakładu i zapoznania się z codzienną pracą osób, które dbają o właściwy stan pociągów. Dzień później, czyli we wtorek, 22 września, Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ zaproszą w swoje progi uczniów radomskich szkół podstawowych, aby pokazać im symulatory kolejowe i lotniskowe, które są na wyposażeniu placówki.

W mediach społecznościowych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji będą się odbywać konkursy w których będzie można wygrać bilety do instytucji kultury takich jak Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

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