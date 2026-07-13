Dlaczego warto studiować prawo? Kierunek, który otwiera wiele ścieżek zawodowych

Prawo – jeden kierunek, wiele możliwości

Studia prawnicze to wybór dla osób, które chcą zdobyć solidne wykształcenie i szerokie perspektywy zawodowe. Współczesny prawnik może rozwijać karierę nie tylko w kancelarii czy sądzie, ale również w dużych firmach, bankach, administracji publicznej, działach prawnych przedsiębiorstw, instytucjach finansowych czy w obszarze ochrony danych osobowych.

Ukończenie jednolitych studiów magisterskich otwiera drogę do aplikacji prawniczych i zawodów takich jak m.in. adwokat, radca prawny, notariusz czy sędzia. To jednak tylko część możliwości, jakie daje ten kierunek.

Absolwenci prawa z powodzeniem odnajdują się także w przedsiębiorstwach, administracji publicznej, instytucjach finansowych, działach HR, compliance, ochronie danych osobowych oraz firmach doradczych. Prawo pozwala więc dopasować ścieżkę kariery do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Kompetencje przydatne nie tylko w zawodach prawniczych

Studia prawnicze rozwijają umiejętności, które są cenne niezależnie od wybranej drogi zawodowej. Uczą logicznego myślenia, skutecznej argumentacji, analizy problemów, negocjacji oraz podejmowania decyzji.

To kompetencje, które pracodawcy doceniają w niemal każdej branży. Dzięki temu prawo może być dobrą podstawą zarówno do pracy w klasycznych zawodach prawniczych, jak i do rozwoju w biznesie, administracji czy instytucjach finansowych.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Prawo w WSB-NLU

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu zostały przygotowane z myślą o osobach, które chcą zdobyć solidne wykształcenie oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Program obejmuje najważniejsze gałęzie prawa. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy: prawnicy, sędziowie, ekonomiści oraz eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu studenci poznają obowiązujące przepisy i uczą się ich stosowania w rzeczywistych sytuacjach.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Praktyczne przygotowanie do pracy

Ważnym elementem kształcenia na kierunku Prawo w WSB-NLU są zajęcia praktyczne. Studenci uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych prowadzonych w profesjonalnej sali rozpraw, doskonalą umiejętność argumentacji i wystąpień publicznych oraz zdobywają doświadczenie w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Kole Naukowym „Lex Lab”.

Pod opieką mentorów biorą udział w analizowaniu rzeczywistych problemów prawnych, co pozwala im lepiej przygotować się do przyszłej pracy zawodowej.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Trzy ścieżki kształcenia i elastyczne formy studiów

Kandydaci na kierunek Prawo w WSB-NLU mogą wybrać jedną z trzech ścieżek kształcenia:

Prawo ogólne,

Prawo w biznesie,

Prawo w administracji.

Studia można realizować w formule stacjonarnej, niestacjonarnej lub niestacjonarnej hybrydowej RealTime. Ta ostatnia forma pozwala elastycznie łączyć naukę z pracą zawodową i innymi obowiązkami.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 trwa

Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 wciąż trwa. Kandydaci mogą zapisać się online, a proces rekrutacyjny został przygotowany tak, aby był szybki, intuicyjny i wygodny.

Osoby, które szukają studiów zapewniających solidne wykształcenie, rozwijających kompetencje cenione na rynku pracy i otwierających wiele możliwości rozwoju zawodowego, mogą rozważyć kierunek Prawo w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz programu studiów dostępne są na stronie WSB-NLU.