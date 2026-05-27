Do neurologa za rok, do neurochirurga za 3 lata. Sprawdzamy jak długo trzeba czekać do specjalistów w poradniach przy szpitalach specjalistycznych

Wojciech Wójcikowski
2026-05-27 13:03

Do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet trzy lata! Takie są kolejki pacjentów na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu. Sprawdzamy jak długie są kolejki do lekarzy w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.

Poprosiliśmy oba  radomskie szpitale specjalistyczne o przygotowanie statystyk dotyczących kolejek do lekarzy specjalistów w poradniach. Braliśmy pod uwagę skierowania pilne i wydawane w trybie stabilnym. 

Najkrócej poczekamy do ortopedy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym terminy są w lipcu. W lecznicy na Józefowie ze skierowaniem pilnym w sierpniu 2026, zaś stabilnym w październiku 2026 roku.

Do neurologa w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym terminy są w grudniu 2026 roku zaś w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym ze skierowaniem pilnym we wrześniu 2027 roku. 

Kardiolog przy ul. Lekarskiej przy szpitalu miejskim ze skierowaniem pilnym przyjmie nas w czerwcu 2026 roku. 

Sporo dłużej poczekamy do neurochirurga w szpitalu na Józefowie. Pierwszy wolny termin ze skierowaniem pilnym do styczeń 2029 roku, zaś stabilnym kwiecień 2029 roku. 

Realizacja świadczeń w poradniach specjalistycznych, w tym wyznaczanie terminów wizyt dla pacjentów, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z uwzględnieniem kategorii medycznej wskazanej na skierowaniu, dostępności terminów oraz aktualnej liczby pacjentów oczekujących na wizytę. W przypadku pacjentów po zakończonej hospitalizacji termin wizyty kontrolnej w poradni specjalistycznej jest najczęściej ustalany zgodnie z zaleceniami wskazanymi w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Terminy mogą ulegać zmianie w zależności od dostępności miejsc oraz aktualnej liczby pacjentów oczekujących na wizytę - mówi Elwira Piechota z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. 

W związku z długim czasem oczekiwania oba radomskie szpitale apelują, by w przypadku gdy pacjent nie przyjdzie na wizytę informował o tym wcześniej. Wtedy inna osoba, ma szansę by uzyskać pomoc medyczną wcześniej. 

