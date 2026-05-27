Będą zmiany w regulaminie nagrody im. Marii Kelles Krauze. Miasto zapowiada zmiany, po tym jak wśród zgłoszonych znalazła się radna Stolarczyk

Do tegorocznej nagrody im. Marii Kelles Karuze zgłoszono 11 osób Alicję Poleszczuk, Dagmarę Janas, Daniela Chrzanowskiego, Ewę Szymańska-Jarosz, Huberta Kaczmarczyka, Izabelę Kolanowską, Katarzyna Cielecką, Krystyna Wydrę, Monikę Dudek, Pawła Pietrzyka i Agnieszkę Stolarczyk. To właśnie ostatnie nazwisk wzbudza największe emocje. Przypomnijmy: to ta sama radna rady miejskiej, która dwa tygodnie temu prosiła w swoich mediach społecznościowych marszałka Mazowsza by rozważył kandydaturę jej męża do rady nadzorczej szpitala. Post zniknął, ale wywołał medialną burzę.
Kandydatura została zgłoszona zgodnie z regulaminem:
- To było zgłoszenie przez osobę fizyczną kilka tygodni temu. Wszystko zgodnie z regulaminem. Natomiast ten przypadek skłonił nas do pewnej refleksji i już na najbliższej sesji będziemy nanosić poprawki na regulamin związany z nagrodą Marii Kelles Krazue. Chcemy wyeliminować wśród potencjalnych kandydatów, osoby które pełnią funkcje polityczne. Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, członkini kapituły nagrody im. Marii Kelles Krauze.
Nagroda jest przyznawana za działalność społeczną, umacnianie idei samorządności oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Laureat lub laureatka nagrody otrzyma 20 tys. złotych.
