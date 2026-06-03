Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Witold B. z zarzutami. Śledzy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia

Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustwa, osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania. Na tym etapie szerzej nie informujemy o szczegółach sprawy. Planowane są jeszcze w drugiej połowie czerwca czynności procesowe z podejrzanym - mówi Piotr Antoni Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.