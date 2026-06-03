Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Witold B. z zarzutami. Śledzy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-06-03 11:21

Dowódca radomskiej 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Witold B. z zarzutami. Postępowanie wobec niego prowadzi wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania

Temida

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Autor: Pixabay.com

O zarzutach wobec płk Witolda B. informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawą zajmuję się 8. Wydział ds.Wojskowych. 

Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustwa, osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania. Na tym etapie szerzej nie informujemy o szczegółach sprawy. Planowane są jeszcze w drugiej połowie czerwca czynności procesowe z podejrzanym - mówi Piotr Antoni Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 

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Witold B. jest dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od 2021 roku. 

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