Dwa groźne zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycnych w Radomiu. Nastolatkowie jechali bez upranwień

Jak czytamy na stronie radomskiej policji do pierwszego zdarzenia doszło w czwartek na ul. Planty w Radomiu. 17‑letni kierujący hulajnogą elektryczną, nie stosując się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen. Nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. W wyniku zderzenia doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Zaś dzień wcześniej auto nie ustąpiło pierwszeństwa jadącemu na hulajnodze nastolatkowi. Obaj nie mieli uprawnień do kierowania hulajnogą.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów: udostępnienie dziecku hulajnogi elektrycznej musi być poprzedzone sprawdzeniem, czy dziecko spełnia wymagania określone przepisami prawa. Sama umiejętność jazdy nie oznacza jeszcze, że może legalnie poruszać się hulajnogą po drodze. Dzieci od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, jeżeli posiadają kartę rowerową albo prawo jazdy odpowiedniej kategorii - AM, A1, B1 lub T - mówi Dorota Wiatr Kurzawa z radomskiej policji.

W przypadku gdy nieletni nie ma uprawnień na jazdę hulajnogami i zostanie skontrolowany przez policję, funkcjonariusze kierują sprawę do sądu rodzinnego.

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