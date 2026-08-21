Radom na 3 dni zamieni się w polską stolicę baśni i legend! Dziś startuje Ogólnopolski Festiwal Opowieści

W ogrodzie Miejskiej Biblioteki usłyszymy najlepszych bajarzy z całego kraju. Głównym punktem programu będzie sobotnia Gala Bajarza, czyli jedyne w Polsce branżowe nagrody nazywane opowiadackimi Oskarami. W programie 6. edycji nie zabraknie też Nocy Opowieści w ogrodzie bibliotecznym, spektakli i rozgrywki storytellingowej gry karcianej "Baśnie z Sześciu Stron Świata".

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Jeżeli kochacie opowieści, kochacie słuchać, chcecie przypomnieć sobie dzieciństwo i odnaleźć w sobie małe dziecko, a może jesteście już rodzicami, dziadkami i chcecie zaszczepić tą piękną sztukę opowiadania w swoich małych, to przyjdźcie, ponieważ Radom od 21 do 23 sierpnia staje się polską stolicą opowieści - mówi Bartłomiej Kopiński organizator wydarzenia

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program festiwalu:

21 sierpnia (piątek)

godz. 17.00 – Mirella Gliwińska - „Er Tostik”, autorskie spotkanie z baśnią kazachską

godz. 19.00 – Gala wręczenia statuetek Bajarza Roku 2026Koncert Laureatów z lat poprzednich Wieczór Debiutów

22 sierpnia (sobota)

godz. 11.00 – Baśnie Świata cz. 1 - spektakl opowieści familijnych

godz. 15.00 – Rozgrywki storytellingowej gry karcianej "Baśnie z Sześciu Stron Świata"

godz. 16.30 – Krąg Opowieści - spotkanie sieciujące dla osób opowiadających. Manifest Opowiadaczy Polskich – panel dyskusyjny Opowiadacze.pl

godz. 19.00 – Noc Opowieści

część I – opowieści w magicznym ogrodzie bibliotecznym

część II – otwarty mikrofon, spontaniczne opowieści we wnętrzach Biblioteki

23 sierpnia (niedziela)

godz. 11.00 – Baśnie Świata cz. 2 - spektakl opowieści familijnych

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