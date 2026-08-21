Radom na 3 dni zamieni się w polską stolicę baśni i legend! Dziś startuje Ogólnopolski Festiwal Opowieści

W ogrodzie Miejskiej Biblioteki usłyszymy najlepszych bajarzy z całego kraju. Głównym punktem programu będzie sobotnia Gala Bajarza, czyli jedyne w Polsce branżowe nagrody nazywane opowiadackimi Oskarami. W programie 6. edycji nie zabraknie też Nocy Opowieści w ogrodzie bibliotecznym, spektakli i rozgrywki storytellingowej gry karcianej "Baśnie z Sześciu Stron Świata".
Jeżeli kochacie opowieści, kochacie słuchać, chcecie przypomnieć sobie dzieciństwo i odnaleźć w sobie małe dziecko, a może jesteście już rodzicami, dziadkami i chcecie zaszczepić tą piękną sztukę opowiadania w swoich małych, to przyjdźcie, ponieważ Radom od 21 do 23 sierpnia staje się polską stolicą opowieści - mówi Bartłomiej Kopiński organizator wydarzenia
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
Program festiwalu:
21 sierpnia (piątek)
godz. 17.00 – Mirella Gliwińska - „Er Tostik”, autorskie spotkanie z baśnią kazachską
godz. 19.00 – Gala wręczenia statuetek Bajarza Roku 2026Koncert Laureatów z lat poprzednich Wieczór Debiutów
22 sierpnia (sobota)
godz. 11.00 – Baśnie Świata cz. 1 - spektakl opowieści familijnych
godz. 15.00 – Rozgrywki storytellingowej gry karcianej "Baśnie z Sześciu Stron Świata"
godz. 16.30 – Krąg Opowieści - spotkanie sieciujące dla osób opowiadających. Manifest Opowiadaczy Polskich – panel dyskusyjny Opowiadacze.pl
godz. 19.00 – Noc Opowieści
część I – opowieści w magicznym ogrodzie bibliotecznym
część II – otwarty mikrofon, spontaniczne opowieści we wnętrzach Biblioteki
23 sierpnia (niedziela)
godz. 11.00 – Baśnie Świata cz. 2 - spektakl opowieści familijnych
Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: