Dwie osoby poszkodowane w pożarze trzcinowiska we Wsoli

Wojciech Wójcikowski
2026-05-04 10:31

Strażak i osoba postronna zostali ranni w pożarze trzcinowiska do jakiego doszło w weekend we Wsoli. Na miejscu pomocy medycznej trzeba było udzielić dodatkowo dwóm osobom

Pożar Wsola trzcinowisko

Autor: OSP Jedlińsk / Materiały prasowe

W sumie spaliło się 4 hektary trzcinowiska. Jak udało nam się ustalić do szpitala musiał zostać przewieziony emerytowany strażak. 

- Jeden z poszkodowanych ze względu na liczne oparzenia skóry przekazany został pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. W akcji łącznie udział wzięło osiem zastępów zarówno z Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania trwały łącznie około dwóch godzin - mówi Adrian Skrzek z radomskiej straży pożarnej. 

Straż pożarna apeluję o rozwagę. Ze względu na susze łatwiej o zaprószenie ognia w lesie i na łące. Dodatkowo wiatr może przenosić ogień na duże odległości.

