Pracowity weekend majowy strażaków. Dziesiątki interwncji w powiecie grójeckim

W ciągu ostatnich dni odnotowano łącznie 35 zdarzeń, z czego aż 19 stanowiły pożary. W działania ratownicze zaangażowanych było około 460 strażaków, którzy reagowali na różnorodne zagrożenia na terenie całego powiatu. Najtrudniejszą akcją był rozległy pożar lasu, który wymagał skoordynowanej pracy wielu jednostek oraz zabezpieczenia pogorzeliska.

W dniu 3 maja dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymał zgłoszenie o pożarze zarośli nad rzeką Pilica w miejscowości Budy Michałowskie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży zastano rozwinięty pożar wierzchołkowy lasu sosnowego. Z uwagi na bardzo szybki rozwój pożaru na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Łącznie podano sześć prądów wody. Po lokalizacji pożaru przystąpiono również do dokładnego przelania pogorzeliska, wykluczając dodatkowe zarzewia ognia. Po dokładnym sprawdzeniu terenu akcji i wykluczeniu zarzewi ognia działania ostatecznie zakończono. W działaniach, w kulminacyjnym punkcie brało udział 19 zastępów straży i 89 strażaków – powiedział Michał Maroszek, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Mimo dużej skali zdarzeń nikt nie ucierpiał. Strażacy podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje poważna. Utrzymująca się susza znacząco zwiększa ryzyko pożarów, dlatego apelują do mieszkańców o rozwagę i unikanie działań, które mogą doprowadzić do powstania ognia.

