Działaj Lokalnie w Białobrzegach. Ruszył nabór wniosków

Fundacja Klementyna rozpoczęła nabór wniosków do kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce, Głowaczów, Belsk Duży, Błędów, Mogielnica i Nowe Miasto nad Pilicą. W ramach programu przyznawane są dotacje do 6 tysięcy złotych na projekty o charakterze społecznym.

W tym roku chcemy przede wszystkim wspierać projekty, które zostawiają trwały ślad w lokalnej społeczności. Nie tylko jako jednorazowe akcje lub wydarzenia, ale działania, które mają ciąg dalszy. Zależy nam także na tym, aby w program zaangażowały się osoby, które wcześniej nie miały doświadczenia w realizacji projektów. Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Wystarczy przygotować pomysł i określić co chce się zmienić w lokalnej społeczności i dla kogo. Następnie trzeba wejść na stronę generatorspoleczny.pl i wypełnić i złożyć wniosek. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na naszej stronie klementyna.org – mówi Kamila Jarząbek Nowa z Fundacji Klementyna.

Wnioski można składać do 10 maja. Wybrane projekty będą realizowane w okresie od czerwca do listopada 2026 roku. Projekty powinny trwać minimum 3 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.

Łączna pula środków do rozdysponowania w tegorocznej edycji to 55 tysięcy złotych.

