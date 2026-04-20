Wnętrze, które nie starzeje się z czasem. Jakie drzwi odmienią Twój dom w 2026 roku?

W tym wpisie przygotowałem dla Was konkretny przewodnik po najnowszych trendach i technologiach. Krok po kroku przeanalizujemy, dlaczego drzwi wewnętrzne DRE to obecnie jeden z najczęstszych wyborów projektantów, i jak mądrze dopasować je do Waszej przestrzeni, aby stworzyć dom dający poczucie bezpieczeństwa i prawdziwego relaksu.

Aktualne trendy w designie – postaw na ponadczasową bazę

Obserwując ewolucję wnętrz, wyraźnie widzimy płynne przejście od surowego minimalizmu ku "ciepłemu nowoczesnemu stylowi". Rok 2026 to czas, w którym dominują kolory ziemi, matowe wykończenia i faktury, które chce się dotykać. Bezpieczne beże nie znikają, ale stają się eleganckim tłem dla emocji i wysokiej jakości materiałów.

Jakie barwy królują obecnie w projektach?

Kaszmir (Cashmere): Bardzo subtelny i ciepły odcień. To barwa ponadczasowa, która rewelacyjnie łączy się z jasnymi pomieszczeniami i naturalnym drewnem na podłodze.

Bardzo subtelny i ciepły odcień. To barwa ponadczasowa, która rewelacyjnie łączy się z jasnymi pomieszczeniami i naturalnym drewnem na podłodze. Szałwiowa zieleń (Sage Green) : Niezwykle stylowy wybór, który wprowadza do wnętrza spokój. Szałwia w wersji matowej lub okleinowanej to hit, który świetnie przełamuje monotonię bieli.

: Niezwykle stylowy wybór, który wprowadza do wnętrza spokój. Szałwia w wersji matowej lub okleinowanej to hit, który świetnie przełamuje monotonię bieli. Warm Grey: Intrygująca alternatywa dla klasycznej szarości, wzbogacona o beżowe tony, co sprawia, że wnętrze staje się przytulniejsze. Dla tradycjonalistów nadal idealnym wyborem pozostaje nieśmiertelna biel, elegancki popiel oraz czerń, która w formie dodatków lub całych skrzydeł dodaje wnętrzu luksusowego charakteru.

Przegląd najciekawszych rozwiązań w ofercie DRE

Wybierając nowoczesne drzwi, warto zwrócić uwagę na kolekcje, które łączą w sobie estetykę z trwałością. Poniżej zestawienie modeli, które najlepiej odpowiadają na współczesne potrzeby aranżacyjne:

Kolekcja Nestor (Elegancja Modern Classic): Jeśli cenicie aranżacje łączące klasykę z nowoczesnością, modele z tej linii będą strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie tu eleganckie frezowania (czyli dekoracyjne, przestrzenne wyżłobienia w płycie drzwiowej). Wybrane w modnej szałwiowej okleinie, wprowadzają do domu atmosferę prestiżu i harmonii z naturą.

Jeśli cenicie aranżacje łączące klasykę z nowoczesnością, modele z tej linii będą strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie tu eleganckie frezowania (czyli dekoracyjne, przestrzenne wyżłobienia w płycie drzwiowej). Wybrane w modnej szałwiowej okleinie, wprowadzają do domu atmosferę prestiżu i harmonii z naturą. Kolekcja Estra (Subtelny minimalizm) : Modele te, dostępne w matowych wykończeniach, stanowią perfekcyjną bazę dla stylu Japandi. Gładkie powierzchnie bez zbędnych zdobień pozwalają skupić się na jakości materiału i precyzji wykonania.

: Modele te, dostępne w matowych wykończeniach, stanowią perfekcyjną bazę dla stylu Japandi. Gładkie powierzchnie bez zbędnych zdobień pozwalają skupić się na jakości materiału i precyzji wykonania. Kolekcja Binito (Lekkość i przestrzeń): Klasyczny tłoczenia skrzydeł w lakierowanych jasnych odcieniach. Wybierając je, zyskujecie gwarancję optycznego powiększenia przestrzeni, co jest kluczowe w mniejszych korytarzach lub sypialniach.

Klasyczny tłoczenia skrzydeł w lakierowanych jasnych odcieniach. Wybierając je, zyskujecie gwarancję optycznego powiększenia przestrzeni, co jest kluczowe w mniejszych korytarzach lub sypialniach. Kolekcja Volta: Prosta, surowa forma, która idealnie odnajduje się w loftach oraz nowoczesnych apartamentach. To wybór dla osób, które stawiają na jakość bez zbędnych kompromisów.

Ciekawostki technologiczne – szkło jako detal dekoracyjny

Drzwi to nie tylko przegroda. To narzędzie do zarządzania światłem w domu. W ofercie DRE znajdziecie rozwiązania, które potrafią całkowicie odmienić postrzeganie pomieszczenia.

Szyba ryflowana i nowoczesne dekory

Szkło ryflowane to specyficzna, trójwymiarowa struktura w formie pionowych pasów. Niezwykle efektownie rozprasza i załamuje promienie świetlne, stanowiąc samodzielny, bardzo mocny detal dekoracyjny. Warto jednak pamiętać o ważnym aspekcie technicznym:

Szyba ryflowana występuje wyłącznie w modelu GALLA. Jeśli marzy Wam się ten konkretny, designerski efekt, linia Galla jest jedyną drogą do jego uzyskania.

Jeśli jednak szukacie innych doznań estetycznych, możecie wybierać spośród szerokiej gamy dekorów szkła, które dopasujecie do funkcji pomieszczenia:

Szyba przeźroczysta: Maksymalnie doświetla i optycznie łączy pomieszczenia. Szyba grafitowa i brązowa: Subtelnie przyciemniona, dodaje elegancji i pasuje do ciemniejszych oklein. Szkło nieprzezierne czarne: To propozycja dla odważnych. Czarna tafla szkła wygląda niesamowicie nowocześnie i stanowi bardzo wyrazisty akcent, jednocześnie w pełni chroniąc prywatność wewnątrz pokoju.

Jak łączyć drzwi, ściany i podłogi? Zasada 60/30/10

Kiedy planujecie wykończenie wnętrz, łatwo o aranżacyjny chaos. Aby tego uniknąć, możecie wdrożyć prostą zasadę proporcji kolorystycznych, którą stosujemy podczas doradzania naszym klientom w DrzwiRadom.pl:

60% przestrzeni (Kolor dominujący): Zazwyczaj są to ściany. Wybierzcie odcień neutralny, który będzie bazą. 30% przestrzeni (Kolor uzupełniający): To miejsce na podłogi oraz skrzydła drzwiowe. Możecie postawić na spójność (np. dębowa podłoga i dębowe drzwi) lub delikatny kontrast. 10% przestrzeni (Akcenty): Tu pojawiają się klamki, listwy przypodłogowe oraz dodatki dekoracyjne.

Praktyczna wskazówka: Jeśli decydujecie się na modne teraz drzwi w okleinie szałwiowej, warto dobrać do nich czarne lub antracytowe klamki. Taki drobny detal sprawi, że całość będzie wyglądać na starannie zaprojektowaną przez profesjonalistę.

Zaplanuj swój dom z lokalnym ekspertem

Wyobraźcie sobie moment, w którym remont ostatecznie dobiega końca, a Wy z przyjemnością otwieracie solidne, estetyczne drzwi do perfekcyjnie wykończonego salonu. Osiągnięcie takiego efektu wymaga podjęcia dobrych decyzji już na etapie planowania.

Zamiast tracić czas na poszukiwania po omacku, skorzystajcie z naszej wiedzy i wsparcia. Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak odcienie kaszmiru i szałwii prezentują się w rzeczywistości, odwiedźcie nasz stacjonarny salon drzwi Radom. Pokażemy Wam próbki, doradzimy przy doborze okuć i sprawnie poprowadzimy Was przez cały proces – od doboru modelu, po profesjonalny montaż.

