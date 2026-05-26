Dzień Dziecka w Zwoleniu. Superauta i moc atrakcji dla całych rodzin

Już po raz czwarty Fundacja Follow Me wspólnie z Domem Kultury w Zwoleniu, Urzędem Miasta Zwoleń oraz Starostwem Powiatowym w Zwoleniu organizuje dla dzieci festyn z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wydarzenie odbędzie się w sobotę 6 czerwca w godzinach 11 - 15 . W wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Będzie to świetna okazja do wspólnego rodzinnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W programie: dmuchańce - skakańce, malowanie twarzy i tatuaże, bańki mydlane, gry i zabawy z animatorami, wystawa Super Cars czy występy artystów z Domu kultury w Zwoleniu oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Program wydarzenia:

11:00- Start imprezy

11:15- Start konkursu na najlepszy refleks

11:30- Występy dzieci cz. 1 (0,5h)

12:00- Oficjalne otwarcie imprezy

- jednocześnie rozpoczyna się pokaz zmiany koloru auta

12:30- Występ Karate (0,5h)

13:00- Występy dzieci cz. 2 (1,0h)

14:00- Występ Just Edi Show

14:30- Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy refleks

14:45- zakonczenie pokazu zmiany koloru auta

15:00- zakończenie imprezy.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Prace młodych twórców z radomskiego plastyka w Miejskim Urzędzie Pracy