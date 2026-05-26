Awaria świateł w centrum Radomia. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu poinformował o awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic 25 Czerwca z Sienkiewicza oraz 25 Czerwca ze Słowackiego. To jedne z bardziej ruchliwych punktów w centrum miasta, dlatego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jak przekazuje MZDiK, przyczyną problemu jest uszkodzenie programu sterującego pracą sygnalizacji. Obecnie prowadzone są prace naprawcze mające przywrócić prawidłowe działanie świateł.

Według wstępnych szacunków usunięcie awarii może potrwać do środy, 27 maja. Do tego czasu uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania drogowego oraz obowiązujących przepisów.

Służby apelują także do pieszych i rowerzystów o rozwagę podczas przechodzenia przez jezdnię i poruszania się w rejonie objętym awarią.

