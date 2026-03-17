Jean Michel Jarre wystąpi w Radomiu na koncercie z okazji 50 rocznicy radomskiego Czerwca

Koncert Jeana Michel Jarre odbędzie się na stadionie przy ul. Struga 63 i będzie to impreza biletowana. Wcześniej na scenie pojawi się Krzysztof Zalewski. Francuski artysta znany jest z koncertów na, który przychodziły miliony ludzi - tak było między innymi w Moskwie, czy Paryżu. W Polsce występował kilkukrotnie - w 2005 roku wystąpił w stoczni gdańskiej z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

- Myślę, że będzie to godna forma uczczenia przypadającej w tym roku rocznicy Radomskiego Czerwca – wydarzeń, które 50 lat temu zapoczątkowały polską i europejską drogę do wolności. Osobiście mam wielką nadzieję, że podczas koncertu francuskiego artysty usłyszymy m.in. utwory z najsłynniejszej jego płyty „Oxygene”, która – co wręcz symboliczne – ukazała się we Francji właśnie w 1976 roku – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Przypomnijmy. Wydarzenia związane z 50 rocznicą czerwca mają się odbywać w Radomiu przez cały rok.

Zobacz galerię z dnia otwartego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym: