Majówka pod lupą Straży Leśnej. Ruszyła akcja prewencyjna w lasach całego regionu

Działania będą prowadzone na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Termin akcji, nie jest przypadkowy. W czasie weekendu majowego lasy odwiedza znacznie więcej osób, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pożarów i innych zagrożeń.

W akcję „Majówka 26” będą zaangażowani wszyscy strażnicy leśni oraz inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka. Działania Straży Leśnej będą miały charakter kontrolno-prewencyjny. Strażnicy będą reagować przede wszystkim na stwarzanie zagrożenia pożarowego przez osoby przebywające na terenach leśnych, na bezprawne wjazdy do lasu pojazdem, akty kradzieży i wandalizmu, ochronę zasobów przyrodniczych, płoszenie zwierzyny, nielegalne pozyskiwanie runa leśnego, zrywanie roślin chronionych czy też kłusownictwo - mówi Edyta Nowicka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W swoich działaniach Straż Leśna będzie korzystała z nowoczesnego sprzętu, w tym z fotopułapek, kamer oraz dronów.

