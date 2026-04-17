Jedna osoba nie żyje. Tragiczny wypadek na krajowej „dziewiątce”

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że było to czołowe zdarzenie z pojazdem ciężarowym.

Kobieta jadąca pojazdem marki Volkswagen z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki MAN. Niestety, kierująca samochodem osobowym poniosła śmierć na miejscu. Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora, informuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Droga krajowa nr 9 na odcinku między Radomiem a Iłżą jest zablokowana. Policjanci kierują ruchem i wyznaczają objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

