Usiłowanie zabójstwa w Radomiu! Za karatami 35-latka

Kinga Furch
2026-04-16 13:13

Radomska policja zatrzymała 35-letnią mieszkankę Radomia podejrzewaną o usiłowanie zabójstwa. W trakcie spożywania alkoholu kobieta miała kilkakrotnie pchnąć nożem swojego partnera.

Policja zatrzymała kobietę, która miała zadać kilka ciosów nożem swojemu partnerowi. 49-latek trafił do szpitala, a 35-latka do policyjnej celi.

Na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali dwie nietrzeźwe osoby. 42-latek miał ponad 3 promile alkoholu, natomiast 35-latka ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Oboje zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych - powiedziała Justyna Leszczyńska z radomskiej policji. - Po wytrzeźwieniu zatrzymani zostali przesłuchani. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie przedstawiono jej zarzuty usiłowania zabójstwa i uszczerbku na zdrowiu.

Decyzją sądu 35-latka najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.