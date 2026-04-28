Jedziesz na majówkę? Uważaj na „kwatery widmo”

Kwatery widmo - nie daj się nabrać! Mazowieccy policjanci ostrzegają, przed oszustami wynajmującymi kwatery, które rzeczywiście nie istnieją. Takich zdarzeń przybywa w czasie zbliżającej się majówki.

Oszuści tworzą wymarzone super oferty najmu lokali. Metoda oszustwa na wynajem kwater, których nie ma, polega na zamieszczeniu w internecie spreparowanego ogłoszenia, które opatrzone będzie pięknymi zdjęciami, bardzo dobrą lokalizacją, wysokim standardem i co najważniejsze, atrakcyjną ceną. Przeglądając takie oferty przede wszystkim powinniśmy zachować czujność w związku z tą atrakcyjną ceną. Jeżeli właśnie ona się pojawia to porównajmy taką ofertą z innymi podobnymi ofertami w internecie o podobnym standardzie i w podobnej lokalizacji – mówi Rafał Jeżak z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Warto również uzyskać jak najwięcej danych o obiekcie, jego dokładnej lokalizacji, czy numerze KRS. Dzięki tym danym możemy w internecie potwierdzić istnienie danej kwatery.

