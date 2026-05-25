Seniorka straciła oszczędności. Oszut podszył się pod policjanta

Anna Badowska
2026-05-25 18:02

74-letnia mieszkanka powiatu radomskiego padła ofiarą oszustwa "na policjanta". Kobieta uwierzyła, że jej pieniądze są zagrożone i zgodnie z instrukcjami telefonicznego rozmówcy przekazała oszczędności nieznajomemu.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na terenie powiatu radomskiego. Do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonywał kobietę, że jej oszczędności mogą paść łupem przestępców, a jedynym sposobem na ich zabezpieczenie jest przekazanie pieniędzy funkcjonariuszom prowadzącym rzekomą akcje policyjną. 

Seniorka zapakowała swoje oszczędności w reklamówkę, którą zgodnie ze wskazaniami powiesiła na ogrodzeniu posesji. Po chwili zabrał ją obcy mężczyzna. W ten sposób straciła 10 tysięcy złotych. Przestępcy mają wiele pomysłów i sposobów aby oszukać niewinnych ludzi i wyłudzić od nich pieniądze. Dlatego też zachowajmy czujność, a każda tego typu sytuacja niech wzbudzi naszą podejrzliwość. Zakończmy rozmowę i natychmiast poinformujmy o tym Policję - mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

Policja przypomina również, że nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy w ramach prowadzonych akcji, ani nie informuje telefonicznie o swoich działaniach operacyjnych. 

