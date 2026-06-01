Jest akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska. Chodzi o pieniądze na prezenty od polityków

Sprawa dotyczy lat 2018–2023. Według śledczych w tym okresie Kamil D. miał żądać pieniędzy od osób pełniących funkcje kierownicze w podległych mu placówkach – szkołach, przedszkolu oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tłumaczył, że ze składek będzie kupował prezenty dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla, by w ten sposób zyskać ich przychylność dla gminy. Według świadków, upominków jednak nie kupował, więc pieniądze musiały trafiać do jego kieszeni. W ten sposób – zdaniem prokuratury – wójt przyjął korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 11,8 tys. zł.

43-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których wszystkiemu zaprzeczył i stwierdził, że został pomówiony. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat więzienia.

Po przedstawieniu zarzutów, Kamil D. opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym określił przypisywane mu czyny jako „oszczerstwa i fałszywe oskarżenia”. Według niego, stoją za tym osoby powiązane z jednym z komitetów wyborczych, który poniósł porażkę w ostatnich wyborach samorządowych.