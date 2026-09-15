Maszynista "Koziołka" przesłuchany! Znamy szczegóły śledztwa

Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociągu. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu InterCity "Koziołek" po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.

Maszynistę udało przesłuchać się dopiero szóstego dnia po katastrofie. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał.

Mężczyzna zeznał, że obserwował tor ruchu pociągu, którym dowodził. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony Drogi Krajowej nr 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał on na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost przed czoło nadjeżdżającego pociągu - powiedziała nam Aneta Góźdź, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Kierowcy ciężarówki wciąż nie udało się przesłuchać.

Nadal jego stan określany jest jako ciężki i nie ma zgody lekarza na wykonanie czynności z jego udziałem - dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, do katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych doszło w środę, 9 września. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało poszkodowanych.