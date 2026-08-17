W czasie wakacji przybyło zwierząt w radomskim schornisku. Caly czas trwa tam remont

W radomskim schronisku przebywa obecnie ponad 300 zwierząt. Najwięcej jest psów, ale jest też rośnie też liczba kotów.

Przez ostatnie tygodnie do schroniska straż miejska przywiozła około 70 zwierząt - w tym niestety wiele kotów. Wyjątkowo mamy trudny ten rok. Od roku w schronisku trwa generalny remont, więc bardzo dużo się dzieje Musimy kolejne boksy, które przeznaczone są do do remontu, udostępniać wykonawcy. Zbliżamy się wielkimi krokami już mamy nadzieję do końca tego trudnego czasu. Trudnego dla psów i kotów, ale także dla pracowników schroniska- mówi Maryla Rybińska z Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Największy na Świecie pomnik Matki Boskiej uroczyscie otwarty

Szansą dla psów i kotów jest adopcja. Jednak decyzja o posiadaniu psów i kotów musi być dokładnie przemyślana. Schronisko otwarte jest także na współpracę z wolontariuszami, którzy mogliby wyjść z psami na spacer.

Zobacz galerię z

Zobacz galerię z kozienickiego triathlonu.