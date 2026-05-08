Kolejny nietrzeźwy użytkownik hulajnogi elektrycznej zatrzymany przez policję

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-05-08 15:20

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Wierzbicy zatrzymali do kontroli 52-letniego mężczyznę. Jak się okazało mężczyzna miał 3 promile alkoholu organizmie. Za jazdę po alkoholu otrzymał mandat w wysokości 2500 zł.

hulajnoga

i

Autor: Wpadington/ Getty Images

Na ulicy Kościuszki w Wierzbica policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Styl jego jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. 

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Przypominamy, że kierujący hulajnogą elektryczną będąc pod wpływem alkoholu nie tylko popełnia się wykroczenie, ale również stwarza zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego czytamy na stronie mazowieckiej policji

Przypomnijmy, 52-latek otrzymał 2500 zł mandatu.

Zobaczcie także naszą galerie zdjęć: Ford Mustang w radomskiej drogówce

Ford Mustang trafił do radomskiej policji
Galeria zdjęć 9