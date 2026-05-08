Kolejny nietrzeźwy użytkownik hulajnogi elektrycznej zatrzymany przez policję

Na ulicy Kościuszki w Wierzbica policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Styl jego jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Przypominamy, że kierujący hulajnogą elektryczną będąc pod wpływem alkoholu nie tylko popełnia się wykroczenie, ale również stwarza zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego czytamy na stronie mazowieckiej policji
Przypomnijmy, 52-latek otrzymał 2500 zł mandatu.
