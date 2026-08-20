Kończy się budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-20 9:23

Dobiega końca budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II w Radomiu. Dzienną i całodobową opieką zostanie objętych 20 osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

centrum opiekuńczo mieszkalne
Autor: Um Radom/ Materiały prasowe

Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami w centrum będą mogły korzystać z rehabilitacji oraz uczestniczyć w zajęciach, które mają pomóc w nauce samodzielnego funkcjonowania.

Działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie ukierunkowana na usamodzielnianie i pobudzanie zaradności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami. Utrzymaniu ich sprawności fizycznej i aktywności będą służyły zajęcia indywidualne i grupowe. To także realne wsparcie dla rodzin i opiekunów, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem troszczą się o swoich bliskich - mówi prezydent Radosław Witkowski. 

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Otwarcie Centrum opiekuńczo- mieszkalnego planowane jest na październik. Szacowany koszt budowy wynosi 4,6 miliona złotych. Miasto na te inwestycje otrzymało ponad 3 miliony z Funduszu Solidarnościowego. 

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