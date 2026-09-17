Krok ku przyszłości. Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z porażeniem mózgowym

Za realizację projektu odpowiada Stowarzyszenie „Karuzela”. Projekt skierowany jest do 50 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), mieszkających w Radomiu oraz powiatach radomskim, białobrzeskim i kozienickim.Celem jest poprawa stanu funkcjonalnego co najmniej 38 dzieci oraz zwiększenie kompetencji opiekuńczych członków ich rodzin.

Dzieci zakwalifikowane do programu otrzymają m.in. kompleksową diagnostykę chodu. Badania przeprowadzane na początku i na końcu udziału w projekcie Wyniki mają służyć przygotowaniu i weryfikacji Indywidualnego Planu Terapeutycznego.

Jednym z elementów programu są sesje z wykorzystaniem robota RoboGait. W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to w przypadku robota ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu wymuszają takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona – mówi Julita Wojda-Piwońska, dyrektorka Poradni Rodzinnej przy Stowarzyszeniu Karuzela.

Każde dziecko może skorzystać z 6 cykli po 10 sesji. Jedna sesja trwa około 60 minut, a w ciągu roku można zrealizować maksymalnie dwa cykle.

Program obejmuje również 50 rodziców i opiekunów faktycznych uczestniczących w projekcie dzieci.

Przewidziano dla nich indywidualną edukację zdrowotną w wymiarze jednej godziny. Spotkanie z lekarzem, psychologiem lub fizjoterapeutą może odbyć się stacjonarnie albo online. Tematyka obejmuje m.in. pielęgnację i rehabilitację dziecka w warunkach domowych. Wiedza uczestników jest sprawdzana za pomocą testu przed i po spotkaniu.

Dodatkowo 35 opiekunów będzie mogło skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego w wymiarze do dwóch godzin. Spotkania mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie. Dopuszczono również podział tego czasu pomiędzy dwóch opiekunów jednego dziecka.

Projekt przewiduje również rozwiązanie dla uczestników, dla których dotarcie na rehabilitację może być szczególnie trudne. Maksymalnie pięciu uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji transportowej – m.in. bez własnego samochodu i bez dostępnych połączeń autobusowych lub kolejowych – może otrzymać całkowicie bezpłatny transport na sesje rehabilitacyjne oraz badania początkowe i końcowe.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do 31 grudnia 2028 roku. Szczegóły udziału w projekcie dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

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