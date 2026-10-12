Królowa Maria z sułtanatu Maguindanao na Filipinach odwiedza Radom. Dziś odwiedziła Zespół Szkół Technicznych

Jak wynika z przesłanych do naszej redakcji materiałów Maha Putri Mariam Amor Leonora Torres Mastura, z Królewskiego Domu Luzon-Tagalog, w obrębie Suwerenności Sułtanatu Maguindanao, jest filipińsko-amerykańską działaczką humanitarną oraz inicjatorką przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Tytuł Maha Putri jest filipińskim tytułem oznaczającym królową. W swojej działalności łączy pomoc humanitarną z edukacją, dialogiem międzykulturowym i budowaniem współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, społecznymi oraz kulturalnymi.

Królowa Maria od wczoraj gości w Radomiu. Dziś spotkała się z młodzieżą i oglądała sale Branżowego Centrum Umiejętności.

- Radom został mi przedstawiony przez mojego wysłannika Jego narzeczona i rodzina mieszkają w Radomiu. Powiedzieli mi, że to miasto jest piękne, że powinnam przyjechać, spotkać ludzi i zobaczyć wszystkie możliwości. Podróżuję w celach dyplomacji kulturalnej, a także społecznych i filantropijnych, widzę ogromny potencjał do wspólnych działań właśnie tutaj, w Radomiu - mówiła w Radomiu Maha Putri Mariam Amor Leonora Torres Mastura

Wizyta to ważne wydarzenie dla Zespołu Szkół Technicznych.

- Chcemy zaprezentować naszą szkołę. Myślę, że mamy wiele rzeczy do pokazania. Kształcimy w wielu zawodach. Wizytacja królowej Marii akurat w naszej szkole to doskonały sygnał dla nas, że kształcenie zawodowe jest przyszłością, że na rynku pracy specjaliści, osoby z wykształceniem zawodowym są niezbędni -mówi Anna Kwiatkowska dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Wizyta królowej Marii w Polsce zakończy się jutro.

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