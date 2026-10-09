Bezpieczeństwo w szkołach po atakach nożowników. Kuratorium wydaje pilne wytyczne dla dyrektorów

Spotkanie z szefami szkół i placówek oświatowych na Mazowszu poświęcono procedurom reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wśród przedstawionych zaleceń wyodrębniono cztery kluczowe zadania.

Po pierwsze, jeżeli w szkole jeszcze nie funkcjonuje, to zarządzeniem dyrektora szkoły powinny wprowadzić ewidencję wejść i wyjść osób postronnych, nie będących pracownikami szkoły.Po drugie, pani kurator zasugerowała, żeby w każdej sali, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, pojawiły się telefony kontaktowe, które można byłoby wykorzystać w sytuacjach kryzysowych. Po trzecie, pani kurator poprosiła dyrektorów szkół o przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, podczas których przypomniane zostaną procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.I po czwarte, uważam, że to jest też bardzo mądra rekomendacja, bardzo mądra sugestia, poprosiła nas pani kurator o przesłanie rodzicom poradnika, z którego będą mogli się rodzice dowiedzieć, jak w bezpieczny i merytoryczny sposób porozmawiać z dziećmi na temat kryzysów i sytuacji kryzysowych – mówi Łukasz Zawistowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu.

Jak podkreśla dyrektor radomskiej „Czwórki”, część zalecanych środków ostrożności działa w placówce już od września 2020 roku, kiedy rejestr osób postronnych wprowadzono w związku z procedurami sanitarnymi podczas pandemii COVID-19. W odpowiedzi na ostatnie incydenty szkoła podjęła jednak kolejne kroki.

Zgodnie z wytycznymi kuratorium, wojewody mazowieckiego oraz Urzędu Miejskiego w Radomiu, w budynku ograniczono liczbę dostępnych wejść – obecnie czynne pozostaje wyłącznie wejście główne. Przy drzwiach dyżurują pracownicy placówki, którzy w razie wątpliwości weryfikują tożsamość wchodzących na podstawie legitymacji szkolnych.

Dyrekcja zaapelowała również do rodziców, by odprowadzali dzieci tylko do wejścia głównego i nie przebywali na terenie budynku. Działania te mają na celu usprawnienie kontroli nad przepływem osób z zewnątrz i bezpośrednie podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówki.

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