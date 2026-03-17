Kultowy Mustang w radomskiej drogówce!

Ma ponad 350 koni mechanicznych i 5-cio litrowy silnik. Do radomskiej drogówki trafił 8-letni Ford Mustang. Sportowy samochód został - na mocy sądowego wyroku - odebrany pijanemu kierowcy.

W ubiegłym roku w kwietniu w powiecie ciechanowskim policja zatrzymała pijanego kierowcę - i zarazem właściciela Mustanga. Na mocy "nowych" przepisów z 2024 roku, sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz skarbu państwa i decyzją Komendanta Głównego Policji trafił on do garnizonu mazowieckiego.

Ostatecznie kultowy Mustang trafił do radomskiej drogówki, ale nie tylko:

Samochód trafi do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, czyli największej jednostki na terenie naszego garnizonu, generującej największą liczbę zdarzeń drogowych. Ale nowy radiowóz będzie także wykorzystywany w Grupie SPEED, która swoim działaniem obejmuje teren całego województwa mazowieckiego - tłumaczył insp. Jerzy Sztuc, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Nowy nabytek funkcjonariuszy to kultowe auto produkowane od 1964 roku. Spotowy radiowóz jest z 2018 roku, ma 5-cio litrowy, benzynowy silnik i ponad 350 koni mechanicznych. Pytanie - czy utrzymanie takiego samochodu będzie dla polskiej policji opłacalne?

Przepadek oraz realizacja tego przedsięwzięcia czyli oznakowanie, wyposażenie w sygnały uprzywilejowania wraz z radiostacją jest celowy i gospodarny. Jednak biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, analizując potrzebę gdybyśmy kupowali i mieli podjąć decyzję o zakupie tego samochodu to na pewno bym takiej decyzji nie podjął, natomiast jeśli chodzi o przepadek na rzecz skarbu państwa, a dokładnie Komendanta Głównego Policji, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jest to celowe - powiedział insp. Paweł Herbuś, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Spalanie nowego radiowozu to około 13 litrów na 100 kilometrów w trasie, zaś około 20 litrów w mieście. Klasyczne policyjne Kie natomiast spalają około 8 litrów paliwa.