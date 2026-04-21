Liceum im. Mikołaja Kopernik włączyło się w akcje "Kartka dla Dominika" Swoje życzenia przekazują chłopcu wszyscy pracownicy szkoły

Wojciech Wójcikowski
2026-04-21 14:02

Są życzenia od uczniów, nauczycieli , a nawet pani woźnej. Liceum im. Kopernika włączyło się w akcję ​kartka dla Dominika prowadzoną przez fundację "Podaruj dobro". Część kartek trafi do Dominika osobiście

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu od samego początku wspiera rannego w wypadku Dominika Hołuja. Najpierw trzymali za niego kciuki i oddawali krew. Teraz przygotowują kartki z życzeniami. To odpowiedź na apel fundacji "Podaruj dobro" 

- Wymyśliliśmy sobie, że to będą kartki szczególnego rodzaju. To znaczy będą przedstawiały fraktale takie piękne, figury matematyczne, które wykazują się samopodobieństwem i wyrażają nieskończoność. Dodatkowo są miłe dla oka. Zrobiliśmy post na Facebooku gdzie te fraktale w komentarzach można umieszczać i jak widzimy te informacje trafiają do Dominika. Część z tych fraktali jest drukowana i zamieniana na pocztówki. Wyślemy je do szpitala, gdzie leży Dominik. Są pocztówki od uczniów, samorządu szkolnego, grona pedagogicznego, a nawet pań woźnych - mówi Beata Dutkowska Żaczek, wychowawczyni klasy gdzie uczęszczał Dominik. 

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Na adres I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu przychodzą także kartki, listy i prezenty dla Dominika Hołuja. Wszystkie są przekazywane dla jego rodziców.