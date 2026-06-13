Pobiegali śladami króla. 200 zawodników na stracie w Kozienicach (GALERIA)

Start i meta zostały zlokalizowane na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach. Trasa prowadziła ulicami miasta, oraz parkowymi alejkami. W wydarzeniu udział wzięli zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy.

Idea tego biegu, jak sama nazwa wskazuje, jest Bieg Króla Zygmunta, który się urodził w Kozienicach, więc chcieliśmy biegaczom pokazać jego miasto. Trasa stratowała na ośrodku, ale później był biega w okolicach stadniny koni, ulicami miasta, a także w okolicach pałacu i alejami parku. Bieg cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku mieliśmy komplet. Wcześniej zamknęliśmy listę, myślimy, żeby zwiększyć liczbę uczestników na przyszły rok – mówi Marcin Zmitrowicz dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Na dystansie 5 kilometrów wśród mężczyzn zwyciężył Krzywodajć Damian, który jako pierwszy zameldował się na trasie. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk z kluby Kozienicki Biegacz, a trzecie Ciszek Daniel z klubu Kubarunteam.

W rywalizacji kobiet na tym samym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Podsiadła z klubu Kozienicki Biegacz. Na drugiej pozycji bieg ukończyła Oliwia Uzdowska, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Marysia Witczak z klubu Street Run Radom.

Na dystansie 10 kilometrów wśród mężczyzn triumfował Kondrad Grosiakz klubu IZOL-TEAM, Drugie miejsce zajął Rafał Osiński z klubu Biegiem Radom, a trzecie Marcin Podczasi z klubu Kozieniecki Biegacz.

Wśród kobiet najszybsza była Miłosława Dziugieł z klubu Przedwojeskiteam, która wyprzedziła Annę Kowalczyk z klubu Witkowski&Winiarski Running Team oraz Joasię Leszczyńską z klubu WKZ Kozienice BBL , zajmujące odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Przypomnijmy, Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego odbył się w ramach Dni Puszczy Kozienickiej 2026. To była 15 edycja wydarzenia.

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