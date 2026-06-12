Przełom w rehabilitacji Dominika. Zamówiono pierwsze protezy

To wiadomość, na którą od miesięcy czekali bliscy Dominika Chołuja i osoby wspierające zbiórkę na jego leczenie. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała za pomocą swoich mediów społecznościowych, że dzięki środkom przekazanym przez darczyńców zamówiono pierwsze protezy dla 17-latka.

Jak przekazano, po konsultacjach z ekspertami oraz specjalistami zajmującymi się protezowaniem wybrano rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb nastolatka. Proces będzie realizowany etapami.W pierwszym etapie zakupiono dwie protezy dłoni oraz protezę nogi.

Proteza nogi ma umożliwić Dominikowi pionizację i rozpoczęcie kolejnego etapu rehabilitacji. To właśnie dzięki niej nastolatek będzie mógł podjąć naukę chodzenia i odzyskiwać samodzielność.

Jedna z protez dłoni będzie wyposażona w nowoczesne rozwiązania bioniczne. Jej zadaniem będzie pomoc w wykonywaniu precyzyjnych czynności dnia codziennego, takich jak chwytanie i przenoszenie przedmiotów. Druga, mechaniczna proteza dłoni, ma zapewnić stabilny chwyt niezbędny podczas rehabilitacji oraz nauki poruszania się o kulach.

Fundacja podkreśla, że zakup protez to dopiero początek długiego procesu leczenia i powrotu do sprawności. Dominik cały czas uczestniczy w intensywnej rehabilitacji, przygotowując organizm do kolejnych etapów protezowania.

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło 14 lutego na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej. Dominik pomagał pasażerce z wózkiem wysiąść z pociągu. Gdy próbował wrócić do wagonu, został przytrzaśnięty drzwiami i wciągnięty pod ruszający skład. W wyniku odniesionych obrażeń stracił obie nogi oraz część dłoni.

Zbiórka na dalsze leczenie, rehabilitację, a także kolejne etapy protezowania nastolatka nadal trwa.

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