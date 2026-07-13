Ma być tu parking na 200 samochodów. Zgodnie z planem idą prace związne z remontem parkingu przy ul. Bernardyńskiej

Wykonawca wykonał już podbudowę pod parkingi, aktualnie pracownicy układają nawierzchnię z kostki betonowej. Ustawiane są również krawężniki betonowe. Rozebrano też nawierzchnię na odcinku ul. Bernardyńskiej (od ulicy Lekarskiej do klasztoru). Prowadzone są tam prace ziemne.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonawca - przebuduje istniejący parking przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, na którym - po zakończeniu prac - będzie blisko 200 miejsc. Na ul. Bernardyńskiej pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, powstaną też chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Zwieńczeniem robót będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także zagospodarowanie zieleni - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
Przypomnijmy. Na przebudowę parkingu i ul. Bernardyńskiej miasto otrzymało 2 miliony złotych z budżetu województwa mazowieckiego.
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