Ma być tu parking na 200 samochodów. Zgodnie z planem idą prace związne z remontem parkingu przy ul. Bernardyńskiej

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-13 10:47

Do października mają potrwa pracę związane z przebudową parkingu i ulicy Bernardyńskiej. Do dyspozycji kierowców będzie 200 miejsc parkingowych.

parking
Autor: UM Radom / Materiały prasowe

Wykonawca wykonał już podbudowę pod parkingi, aktualnie pracownicy układają nawierzchnię z kostki betonowej. Ustawiane są również krawężniki betonowe. Rozebrano też nawierzchnię na odcinku ul. Bernardyńskiej (od ulicy Lekarskiej do klasztoru). Prowadzone są tam prace ziemne.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonawca - przebuduje istniejący parking przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, na którym - po zakończeniu prac - będzie blisko 200 miejsc. Na ul. Bernardyńskiej pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, powstaną też chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Zwieńczeniem robót będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także zagospodarowanie zieleni - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

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Przypomnijmy. Na przebudowę parkingu i ul. Bernardyńskiej miasto otrzymało 2 miliony złotych z budżetu województwa mazowieckiego. 

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