Ma być tu parking na 200 samochodów. Zgodnie z planem idą prace związne z remontem parkingu przy ul. Bernardyńskiej

Do października mają potrwa pracę związane z przebudową parkingu i ulicy Bernardyńskiej. Do dyspozycji kierowców będzie 200 miejsc parkingowych.

Autor: UM Radom / Materiały prasowe