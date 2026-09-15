Po środowym wypadku koło Przysuchy został przywrócony ruch na trasie kolejowej

Tor był zamknięty po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Sokolnikach, do którego doszło 9 września 2026 r. Samochód ciężarowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zignorował czerwone pulsujące światła ostrzegawcze i nie zatrzymał się przed przejazdem, naruszając przepisy ruchu drogowego.

W wyniku zderzenia lokomotywa uniosła się i obróciła o 180 stopni, uszkadzając pierwszy wagon składu. Wykolejeniu uległo również pięć kolejnych wagonów. W wypadku zginęła jedna osoba, pasażerka pierwszego wagonu, a cztery osoby zostały ciężko ranne.

Pierwszy z torów został udostępniony do ruchu już 11 września. Do tego czasu, od 9 do 11 września, ruch pociągów na szlaku był całkowicie wstrzymany. Pociągi dalekobieżne kursowały trasami objazdowymi przez Kielce, natomiast przewozy regionalne realizowano zastępczą komunikacją autobusową. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ostateczne ustalenia dotyczące przyczyn wypadku zostaną przedstawione po zakończeniu prowadzonego postępowania. W wyniku wypadku, od 9.09 do 15.09 do 11:50 opóźnione zostały 274 pociągi na 6075 minut. Odwołano 54 pociągi pasażerskie na części trasy i 7 na całej trasie- mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK S.A.

PROF. PISARSKA: JECHAŁAM DO KIJOWA POCIĄGIEM, GDY DRON ZAATAKOWAŁ! | Najsztub Pyta

Straty w infrastrukturze kolejowej zostały oszacowane przez Polskie Linie Kolejowe na około 3 mln zł netto.

Zobacz galerię z inwestycji na bulwarach nad Mleczną.