Miał znęcać się nad swoją dziewczyną w ciąży. Oskar O. skazany przez sąd na 3 lata więzienia

3 lata więzienia ​i jeden miesiąc - taki wyrok wydał radomski sąd wobec Oskara O. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad swoją dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania u niej obrażeń ciała. Chłopak nie może kontaktować się z poszkodowaną przez 5 lat i zapłacić odszkodowanie w wysokości 30 tys. złotych.

i Autor: succo/Pixabay/ CC0 Nieodpowiedzialna 37-latka stanie przed sądem