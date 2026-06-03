Miał znęcać się nad swoją dziewczyną w ciąży. Oskar O. skazany przez sąd na 3 lata więzienia

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
PAP.
2026-06-03 12:46

3 lata więzienia ​i jeden miesiąc - taki wyrok wydał radomski sąd wobec Oskara O. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad swoją dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania u niej obrażeń ciała. Chłopak nie może kontaktować się z poszkodowaną przez 5 lat i zapłacić odszkodowanie w wysokości 30 tys. złotych.

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Autor: succo/Pixabay/ CC0 Nieodpowiedzialna 37-latka stanie przed sądem

Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do września ub. roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej udręczenia fizycznego i psychicznego. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego. We wrześniu kobieta opowiedziała przechodniom o swojej sytuacji i poprosiła o pomoc. Wtedy Oskar O. został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 

- Sąd uznał oskarżonego Oskara O. za winnego przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego ze szczególnym okrucieństwem nad pokrzywdzoną i wymierzył mu łączną karę 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. 19-latek dostał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią przez 5 lat. Sąd orzekł także na jej rzecz nawiązkę w ramach zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Mężczyzna ma zapłacić pokrzywdzonej 30 tys. zł - mówi Renata Król, wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu. 

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