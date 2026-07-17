Wielkie święto sportowe. Kozienice ponownie na trasie Wyścigu Dookoła Mazowsza

Międzynarodowy peleton przejedzie przez Kozienice w sobotę, 25 lipca, zamykając tym samym wieloetapowe zmagania na drogach województwa mazowieckiego. Gmina Kozienice jest oficjalnym partnerem tego etapu wyścigu. Wydarzenie ściąga licencjonowanych zawodników z różnych krajów, a cała impreza znajduje się w oficjalnym kalendarzu wyścigów szosowych.

Oprócz głównej rywalizacji w ramach Dookoła Mazowsza, organizatorzy przygotowali na ten dzień również dodatkowe zmagania sportowe. Harmonogram obejmuje dwie imprezy towarzyszące:

Mazovia Masters – wyścig przeznaczony dla kolarzy amatorów oraz pasjonatów szosowego ścigania.

Mistrzostwa Gminy Kozienice w Kolarstwie Szosowym – zawody skierowane do lokalnej społeczności.

Gmina Kozienice oraz Mazovia Team zachęcają mieszkańców do gromadzenia się wzdłuż trasy i kibicowania przejeżdżającym kolarzom.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

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