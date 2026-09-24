Miasto i PPL podpisały umowę o współpracy. Chodzi o pozyskiwanie inwestorów i rozwój branży pozalotniczej

W październiku 2018 roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przejęło lotnisko w Radomiu. W ramach zawartego porozumienia i umowy Radom zobowiązał się do regularnych rozliczeń oraz płatności na rzecz PPL związanych z inwestycjami i funkcjonowaniem terenu lotniska. Spółka stała się dzierżawcą tego terenu do 2040 roku.Na mocy dzisiejszego porozumienia jest deklaracja Miasta dotycząca wyrażania i procedowania zgód na poddzierżawy nieruchomości dzierżawionych przez PPL. Pozwoli to na udostępnianie terenów kolejnym podmiotom zainteresowanym inwestowaniem na lotnisku. Miasto zadeklarowało również pomoc w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz działania na rzecz zwiększenia obszaru terenów dostępnych pod inwestycje. Ważnym elementem porozumienia jest także deklaracja kontynuowania działalności lotniskowej po 2040 roku.

- Prowadzimy konkretne rozmowy z podmiotami z branży technicznej, logistycznej i szkoleniowej. Aby te firmy zrealizowały w Radomiu wielomilionowe inwestycje, takie jak budowa nowych hangarów, muszą mieć pewność co do stabilności operacyjnej. Wsparcie Miasta Radomia i jego gwarancje długoterminowej dostępności terenów to ostateczny argument, który pozwala nam sfinalizować te strategiczne partnerstwa - tłumaczy Marcin Danił, Członek Zarządu PPL S.A. ds. finansowo handlowych w Polskich Portach Lotniczych.

Radom- edukacyjna strefa powstała na radomskim lotnisku

Rozwój działalności pozalotniczej to część strategii rozwoju radomskiego lotniska. Samorząd deklaruje, że chcę rozwoju lotniska.

To porozumienie to dowód na to, że gramy z Polskimi Portami Lotniczymi do jednej bramki. Udzielamy inwestorom twardych gwarancji, że ich kapitał zaangażowany w infrastrukturę na radomskim lotnisku będzie bezpieczny w perspektywie długoterminowej. Zależy nam na przyciągnięciu innowacyjnego biznesu, który wygeneruje nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju naszego miasta - mówi Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia.

Od początku roku radomskie lotnisko obsłużyło 100 tys. pasażerów.