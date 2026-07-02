Miejski Urząd Pracy w Radomiu podsumował pół roku swojej działalności

W ciągu pierwszych 6 miesięcy Miejski Urząd Pracy obsłużył ponad 10 tysięcy mieszkańców, pracownicy obsłużyli blisko 35 tysięcy wizyt, a 2 222 osoby podjęły zatrudnienie.

– Miejski Urząd Pracy to przestrzeń, w której mieszkańcy mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, spotkać się z pracodawcami, zdobyć nowe kwalifikacje i świadomie zaplanować swoją ścieżkę zawodową – mówi Łukasz Molenda, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Przypomnijmy. Do stycznia tego roku miasto i powiat prowadzili jeden - Powiatowy Urząd Pracy.

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