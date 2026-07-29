Mieszkańcy będą decydować. Rusza Budżet Obywatelski Mazowsza

Ponad300 projektów na karcie do głosowania. W piątek, 31 lipca rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. ​W tym roku do wydania jest 30 milionów złotych.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli wybierać spośród 333 pomysłów. W sumie w tej edycji wpłynęło ich 415.

Głosowanie rusza w piątek, 31 lipca i potrwa do poniedziałku, 7 września. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana do 15 października. Głosowanie będzie odbywać się internetowo, szczegóły na stronie bom.mazovia.pl