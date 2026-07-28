Transferowy rekord Radomiaka. Do drużyny dołączył reprezentant Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Klub z Radomia pozyskał 25-letniego skrzydłowego na zasadzie transferu definitywnego z portugalskiego FC Paços de Ferreira. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach takich klubów jak Estoril Praia czy Oriental Lizbona. W swojej karierze seniorskiej reprezentował barwy m.in. CD Loures, FC Oliveira do Hospital oraz rezerw Vitórii Guimarães, gdzie w 24 spotkaniach zdobył siedem bramek.Przez ostatnie dwa sezony był kluczowym ogniwem FC Paços de Ferreira na zapleczu portugalskiej ekstraklasy. Rozegrał tam łącznie 70 spotkań, w których strzelił osiem goli i zanotował siedem asyst

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Ronaldo, witamy przy Struga 63! Życzymy Ci wielu udanych występów, efektownych rajdów, bramek, asyst oraz wielu sukcesów w barwach Radomiaka - czytamy na rkradomiak.pl

Ronaldo Lumungo może zadebiutować już w najbliższy weekend kiedy to Radomiakzmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

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