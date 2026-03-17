Lasy Państwowe w Radomiu rozpoczęły akcję ochrony przeciwpożarowej lasów

Pomimo tegorocznej śnieżnej zimy początek wiosny to nadal trudny czas w ochronie przeciwpożarowej lasów. Wystarczyło kilka cieplejszych i słonecznych dni z wiatrem, by trawy i pokrywa runa w lesie i na terenach przyległych, zrobiły się jeszcze bardziej suche, a w konsekwencji by zagrożenie pożarami wzrosło. W tym roku na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu ugaszono już 5 pożarów lasów.

Ogromnym zagrożeniem o tej porze roku są przede wszystkim pożary traw. Przedwiośnie to czas, gdy nie ma jeszcze roślinności zielnej, są natomiast suche trawy i inne rośliny. To stwarza dogodne warunki dla rozprzestrzeniającego się ognia. Nielegalne wypalanie traw przez niektórych właścicieli łąk i nieużytków może doprowadzić do bardzo poważnego pożaru, który swoim zasięgiem obejmie także pobliski las. Dlatego leśnicy i współpracujący z nimi strażacy są w pełnej gotowości i nieustannie apelują o przestrzeganie przepisów, rozsądek i ostrożne obchodzenie się z ogniem- Mówi Edyta Nowicka rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

W ubiegłym roku na terenie 23 nadleśnictw RDLP w Radomiu miało miejsce 159 pożarów o łącznej powierzchni 33,38 ha. W leśnych statystykach odnotowano także 10 pożarów lasów niepaństwowych, zagrażających lasom państwowym, o łącznej powierzchni 4,70 ha.

Każdy pożar to strata, nie tylko finansowa, ale też ogromna szkoda dla środowiska naturalnego – giną zwierzęta i inne organizmy, niszczone jest ich miejsce bytowania. Pożar to także zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz ogromny wysiłek służb biorących udział w akcji gaśniczej.