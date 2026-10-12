NFZ reaguje na informacje dot. likiwdacji chirurgii w Iłzy i Pionkach. Mieszkańcy mają mieć zapewniony dostęp do leczenia

Z pisma, jakie trafiły do Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że szpital w Iłży ma zakończyć działanie chirurgii w końcem listopada. Powodem ma być brak lekarzy. W zamian w lecznicy ma pojawić się więcej łóżek na oddziale wewnętrznym. Natomiast w Pionkach działalność chirurgii ma się zakończyć wraz z końcem grudnia. Tu z kolei dyrekcja ma stworzyć więcej miejsc w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

- Reorganizacja ma na celu dostosowanie udzielanych świadczeń do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest ocena wpływu proponowanych zmian i zapewnienie dostępności tych świadczeń mieszkańcom. W związku z tym Mazowiecki Oddział przeanalizował dane sprawozdawcze tych szpitali oraz zwrócił się o opinię do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej. Ostateczna decyzja w sprawie reorganizacji działalności placówek należą do jego dyrekcji oraz organu tworzącego. W ocenie funduszu proponowany kierunek zmian wpisuje się w założenia reform systemu ochrony zdrowia i celem jest dostosowanie profilu działalności placówek do lokalnych potrzeb zdrowotnych. Szpitale mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie Mazowieckiego Oddziału NFZ, a także korzystać z rozwiązań prawnych i instrumentów finansowych. Obecnie na terenie regionu radomskiego świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej w trybie pełnej hospitalizacji poza szpitalem w Iłży i szpitalem w Pionkach realizuje sześć podmiotów. Z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii te świadczenia są realizowane przez pięć podmiotów - mówi Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem władz powiatu radomskiego powodem złej kondycji finansowej lecznic jest zbyt mały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trudno utrzymać oddziały, na których nie ma lekarzy, bo odeszli z pracy, a chętnych na ich miejsce nie ma, nawet za wysokie stawki godzinowe. Trudno utrzymać pełny profil operacji chirurgicznych, skoro NFZ już ogłosił, że od 1 stycznia za część z nich, np. operacje ortopedyczne i laryngologiczne, w ogóle nie zamierza płacić - takie zabiegi będą finansowane tylko w szpitalach specjalistycznych - mówi Waldemar Trelka, starosta radomski

NFZ zapewnia, że mimo zamknięcia oddziałów istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.