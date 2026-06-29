Nocny pożar w Radomiu. Dwie osoby w spitalu

Pożar w bloku przy ul. Renesansowej w Radomiu pojawił się dziś (29 czerwca) ok godz 1 w nocy. Jak poinformowali nas strażacy ogień wybuchł w mieszkaniu na czwartym piętrze, a na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej. Strażacy musieli mierzyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Aby umożliwić rozstawienie specjalistycznego podnośnika, konieczne było wycięcie metalowych słupków blokujących dostęp do budynku.

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Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Byli to mieszkańcy mieszkania, w którym wybuchł pożar. Spaleniu uległo wyposażenie lokalu wraz ze stolarką okienną oraz częściowo elewacja budynku i część dachu. Ponadto, w celu rozstawienia podnośnika, strażacy musieli wyciąć metalowe słupki mówi mówi aspirant Andrzej Chamski z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Akcja gaśnicza trwała ponad 4 godziny. Na razie nie wiadomo co było przyczyna pożaru.

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