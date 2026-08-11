Obraz Malczewskiego na ścianie bloku. W Radomiu powstał największy mural z jego dziełem

Mural powstał na ścianie bloku przy ul. Kusocińskiego 3. Przedstawia wielkoformatowe odwzorowanie obrazu Jacka Malczewskiego „Autoportret z aniołem na tle łąki”, namalowanego w 1910 roku.

Za przeniesienie dzieła na ścianę odpowiadają Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski. Realizacja została wykonana w ramach inicjatywy zgłoszonej do Budżetu Obywatelskiego. Projekt koordynował Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia.

Jacek Malczewski był wielkim artystą, był wielkim malarzem, który urodził się w Radomiu. Dla nas i mieszkańców jest to niezwykle ważne, że popularyzujemy postać Jacka Malczewskiego, jego twórczość, a też w ten sposób możemy tworzyć estetykę miejskiej przestrzeni z przypominaniem o naszym wyjątkowym dziedzictwie kulturowym – mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Jest to kolejny mural z reprodukcją dzieła Jacka Malczewskiego w mieście. Podobne realizacje znajdują się między innymi na ścianach dwóch budynków Uniwersytetu Radomskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego.

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