Nowa księga została otwarta. Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego w PSP 29 w Radomiu z „Dziadami” w tle

1 września społeczność PSP nr 29 w Radomiu spotkała się, aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny pełen wyzwań, planów i marzeń. Motywem przewodnim tegorocznego uroczystego rozpoczęcia była otwarta księga, która symbolizuje nowy rozdział. Jak podkreślają nauczyciele, każdy dzień, każda lekcja, sukces, a nawet popełniony błąd staną się kolejnymi stronami wspólnej szkolnej historii. Szkoła ma być nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim przestrzenią do odkrywania talentów, budowania relacji i uczenia się odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Klasyka literatury na powitanie roku

Wyjątkowym elementem uroczystości było nawiązanie do Narodowego Czytania i arcydzieła polskiej literatury – „Dziadów” Adama Mickiewicza. Uczniowie zaprezentowali fragmenty inscenizacji, w których pojawili się m.in. Guślarz i Poeta.

– Inscenizacja i wspólna lektura przypomniały, że literatura mimo upływu czasu wciąż stawia przed nami ważne pytania o pamięć, odpowiedzialność, dobro, relacje z innymi i konsekwencje naszych wyborów – zaznacza Sylwia Jaworska, nauczycielka języka polskiego w PSP nr 29.

Początek września to dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej moment pełen energii i świeżych planów. Przed całą społecznością PSP nr 29 miesiące wytężonej pracy, ale też niezapomnianych chwil, szkolnych przyjaźni i sukcesów. Nowa księga została oficjalnie otwarta – teraz czas na to, by dopisać do niej najlepsze rozdziały!