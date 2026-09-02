Trwa nabór na stypendium szkolne. Wnioski tylko do 15 września

Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego.

Lekcja bezpieczeństwa nad radomskim zalewem

Stypendium przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, w szczególności z rodzin, gdzie występuję niepełnosprawność, bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, również wielodzietność. Dochód na osobę w takiej rodzinie nie może przekroczyć 823 zł netto – mówi Justyna Piątek, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Świadczenie przyznawane jest na okres do dziesięciu miesięcy w roku szkolny. Szczegóły oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

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