Trwa nabór na stypendium szkolne. Wnioski tylko do 15 września

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-09-02 8:31

Do 15 września rodzice i opiekunowie rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2025/2026. Pomoc przysługuje rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w sfinansowaniu kosztów edukacji – od podręczników i przyborów szkolnych po zajęcia dodatkowe.

MOPS Radom
Autor: Karol Pakosz Tablica z napisem "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU" na żółto-pomarańczowej fasadzie budynku, symbolizująca transformację MOPS-ów w CUS-y. Szczegóły dotyczące tych zmian dostępne są na Super Biznes.

Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego.

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Stypendium przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, w szczególności z rodzin, gdzie występuję niepełnosprawność, bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, również wielodzietność. Dochód na osobę w takiej rodzinie nie może przekroczyć 823 zł netto – mówi Justyna Piątek, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Świadczenie przyznawane jest na okres do dziesięciu miesięcy w roku szkolny. Szczegóły oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

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