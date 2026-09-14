Od piatku będzie można oglądać wystawę zdjęć Karoliny Falkiewicz w galerii "Formaty" w Kamienicy Deskurów

Karolina Falkiewicz zajmuję się zajmuje się fotografią artystyczną, scenografią, kolażem, asamblażem, obiektem przestrzennym. Oprócz tego zajmuje się edukacją artystyczną, prowadzi liczne warsztaty z zakresu sztuk wizualnych i ekologii. Jest też nauczycielem przedmiotów zawodowych w jednej z radomskich szkół. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć zdjęcia cyfrowe jak i ręcznie wykonane kolaże.

Do mojej opowieści wybrałam medium fotografii, powstaje ono dzięki mocy z kosmosu, falom świetlnym - tysiącom fotonów, które rysują na materiale światłoczułym wymyślone przeze mnie kształty, zapamiętują kręgi cierpliwie układane na stole... kolejne słowa baśni o początku Wszechświata. Tworzę też nowe historie z historii odrzuconych, już opowiedzianych - starych gazet, książek i papierów, które już czekały na zagładę w śmietnikach, na strychach na dnach pudeł w antykwariatach. Rozkładam, wygładzam, wyrywam, przebieram i układam od nowa w nowe, treści i nowe znaczenia- tłumaczy Karolina Falkiewicz autorka zdjęć.

Tysiące kroków w jednym celu. 10. PKO Bieg Charytatywny już za nami!

Wernisaż wystawy Kosmos w piątek 18 września o godzinie 18.

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