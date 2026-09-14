Wypadek TIRa na S7. Utrudnienia w kierunku Radomia

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-09-14 8:41

Na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. Kierowca pojazdu uderzył w bariery energochłonne. Trwa usuwanie skutków zdarzenia.

Wypadek TIRa na S7
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Materiały prasowe

Do wypadku doszło po północy na trasie S7 w kierunku Radomia. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca tira zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne.

Pojazdem podróżował tylko kierowca ciężarówki, który został zabrany do szpitala celem dalszej diagnostyki. Na miejscu pracowało trzy zastępy straży oraz 13 strażaków. W obecnej chwili trasa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, ponieważ podejmowana jest próba wyciągnięcia naczepy i ciągnika siodłowego. Utrudnienia potrwają  w tym miejscu jeszcze jakiś czas – mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

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