Wypadek TIRa na S7. Utrudnienia w kierunku Radomia

Do wypadku doszło po północy na trasie S7 w kierunku Radomia. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca tira zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne.
Pojazdem podróżował tylko kierowca ciężarówki, który został zabrany do szpitala celem dalszej diagnostyki. Na miejscu pracowało trzy zastępy straży oraz 13 strażaków. W obecnej chwili trasa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, ponieważ podejmowana jest próba wyciągnięcia naczepy i ciągnika siodłowego. Utrudnienia potrwają w tym miejscu jeszcze jakiś czas – mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
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