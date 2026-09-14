Wypadek TIRa na S7. Utrudnienia w kierunku Radomia

Pojazdem podróżował tylko kierowca ciężarówki, który został zabrany do szpitala celem dalszej diagnostyki. Na miejscu pracowało trzy zastępy straży oraz 13 strażaków. W obecnej chwili trasa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, ponieważ podejmowana jest próba wyciągnięcia naczepy i ciągnika siodłowego. Utrudnienia potrwają w tym miejscu jeszcze jakiś czas – mówi Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.