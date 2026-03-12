Ośrodek Reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymał chorągiew Wojska Polskiego

Kolejny krok w rozwoju Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj jednostka otrzymała chorągiew Wojska Polskiego. W jednostce, która powstała trzy lata temu działa orkiestra reprezentacyjnego i kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Żołnierze Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach: państwowych, wojskowych i patriotycznych. Od dzisiaj żołnierze podczas defilad, czy wydarzeń mogą prezentować Chorągiew Wojska Polskiego. 

- Wojska Obrony Terytorialnej są znane z akcji pomocowych. Byliśmy i staraliśmy się pomagać podczas pandemii COVID czy powodzi. Od czasu powstania ośrodka jesteśmy także znani z radomskiej Orkiestry Reprezentacyjnej WOT i kompanii reprezentacyjnej. Żołnierze zarówno orkiestry i kompanii biorą udział w uroczystościach patriotycznych. One są  dla nas ważne, bo właśnie w taki sposób możemy też edukować i kształtować postawy obywatelskie - mówił przekazując chorągiew generał Marcin Siudziński – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Obecnie w Ośrodku Reprezentacyjnym Wojsk Obrony Terytorialnej jest 180 żołnierzy. 

