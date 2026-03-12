[AKTUALIZACJA] Potencjalnie niebezpieczne przedmioty, prawdpodobnie pochodzące z okresu wojny znalezione na posesji w Kozłowie - Na miejscu działały służby

[Aktualizacja z godz. 13.50]

Policyjni pirotechnicy zakończyli działania i ok. godz. 13.00 mieszkańcy zarówno posesji na której je prowadzono jak i pobliskiej wrócili do domu. Okazało się, że część ze znalezionych przedmiotów to mogące stanowić zagrożenie pociski i amunicja. Zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Działania trwały przez kilka godzin.

[Pierwotna treść artykułu z godz. 11.30.]

Przedmioty prawdopodobnie pochodzące z okresu wojny zostały odkryte dzisiaj na jednej z posesji w Kozłowie w gminie Jastrzębia. Z racji że mogą być niebezpieczne, policjanci zabezpieczyli okoliczny teren. Na ten moment trwa sprawdzanie przez pirotechników czym dokładnie są ujawnione przedmioty i czy potrzebna będzie ich neutralizacja.

W czwartek (12.03.2026 r.) na jednej z posesji w miejscowości Kozłów (pow. radomski) policjanci ujawnili przedmioty pochodzące z okresu wojennego. Ze względu na potencjalne zagrożenie teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Policyjni pirotechnicy sprawdzają obecnie, z… pic.twitter.com/j7hSeow6qr— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) March 12, 2026