[AKTUALIZACJA] Potencjalnie niebezpieczne przedmioty, prawdpodobnie pochodzące z okresu wojny znalezione na posesji w Kozłowie - Na miejscu działały służby

2026-03-12 13:50

Aktualizacja - Policyjni pirotechnicy zakończyli już prowadzone na miejscu działania. Okazało się że część z odnalezionych przedmiotów to mogące stanowić zagrożenie pociski i amunicja.

[Aktualizacja z godz. 13.50]

Policyjni pirotechnicy zakończyli działania i ok. godz. 13.00 mieszkańcy zarówno posesji na której je prowadzono jak i pobliskiej wrócili do domu. Okazało się, że część ze znalezionych przedmiotów to mogące stanowić zagrożenie pociski i amunicja. Zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Działania trwały przez kilka godzin.

[Pierwotna treść artykułu z godz. 11.30.]

Przedmioty prawdopodobnie pochodzące z okresu wojny zostały odkryte dzisiaj na jednej z posesji w Kozłowie w gminie Jastrzębia. Z racji że mogą być niebezpieczne, policjanci zabezpieczyli okoliczny teren. Na ten moment trwa sprawdzanie przez pirotechników czym dokładnie są ujawnione przedmioty i czy potrzebna będzie ich neutralizacja.

